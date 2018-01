26/01/2018 - PARMA Cronaca

Musei Civici, molti gli appuntamenti in programma domani e domenica

L’ingresso ai Musei Civici di Parma è gratuito per riscoprire il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop per grandi e piccini

L’ingresso ai Musei Civici di Parma è gratuito: riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Di seguito gli appuntamenti per sabato 27 e domenica 28 gennaio:

Sabato 27 gennaio

Pinacoteca Stuard

Ore 15.30: laboratorio Una faccia, tante emozioni

Nei volti dipinti i pittori da sempre raccontano le emozioni attraverso il colore: in Pinacoteca vedremo gli autoritratti di Deogratias Lasagna, ironici ed espressivi, il ritratto di Gardina Tosi di Daniele De Strobel, Ida Cardani Bonetti di Ettore Ximenes, l'autoritratto di Donino Pozzi, e, infine, “L'Esodo” di Amedeo Bocchi, un insieme di ritratti che esprimono diversi stati d'animo. Dopo aver scoperto come i colori riflettono i sentimenti dei pittori, in laboratorio ogni bambino dipingerà il proprio autoritratto, dando forma alle emozioni con pennelli e acquerelli. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 15 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

Ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Castello dei Burattini

Ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Ore 16.30: spettacolo di burattini Bargnocla cabaret

Spettacolo di burattini della Compagnia I Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.

Domenica 28 gennaio

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Castello dei Burattini

Ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma:

Portici del Grano: Baci da Arturo - Una cartolina d’autore per Toscanini

Ultimi giorni per visitare la mostra: fino al 28 gennaio, esposizione nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di A. Toscanini, a cura di Comune di Parma - Servizio Casa della Musica in collaborazione con Fondazione Arturo Toscanini, Kreativehouse, Fondazione Cariparma.

Musei Civici - Orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

Palazzetto Eucherio Sanvitale: chiusura invernale.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00

Contatti

Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it