02/02/2018 - PARMA Cronaca

Al via la terza edizione del progetto “Municipio: luogo di democrazia, luogo di memoria”

L'iniziativa è stata realizzata per la prima volta nell’anno scolastico 2015/2016, in occasione del 70° anniversario della fondazione della Repubblica italiana

Per la 5N, indirizzo socio-sanitario, dell'Istituto Giordani mattinata tra i banchi del Consiglio Comunale. Accompagnati dall'insegnante Maria Chiara Cavazzoni e coordinati da Michela Cerocchi, ricercatrice del Centro Studi e Movimenti, i ragazzi, hanno dato vita ad una simulazione, ad un gioco di ruolo che ha riprodotto una seduta del Consiglio. Si tratta di una delle prime tappe della terza edizione di un progetto che il Comune propone per stimolare nei giovani la consapevolezza del proprio essere cittadini. "Il progetto “Municipio: luogo di democrazia, luogo di memoria” è stato realizzato per la prima volta nell’anno scolastico 2015/2016, in occasione del 70° anniversario della fondazione della Repubblica italiana. Nell'edizione 2018 saranno coinvolti molti ragazzi che andranno al voto per la prima volta. Crediamo si tratti di un confronto interessante. Provare in prima persona cosa significhi stare seduti su questi banchi, capire come si svolgano i processi decisionali della politica, come viene amministrata una città sarà importante per renderli più consapevoli nel loro cammino nella società, come cittadini e come neo elettori". Ha commentato l'assessora Nicoletta Paci accogliendoli in Municipio.